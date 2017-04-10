Игинла: верю в то, что вернусь, предпочёл бы ещё поиграть

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз»признался, что пока не определился, будет ли продолжать карьеру.«Я, скорее, верю в то, что вернусь. Это здорово. Но в то же время я должен поговорить с семьёй, оценить ситуацию. Точно не знаю. Последний месяц в «Лос-Анджелесе» я проёел очень весело. Я бы, конечно, предпочёл еще поиграть. Но многие аспекты надо учитывать. Точно не знаю. Я надеюсь. Надеюсь, что буду играть еще. Не хочется, чтобы этот матч стал последним», – отметил Игинла.