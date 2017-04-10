Бэбкок: «Торонто» придётся быстро уяснить, что такое хоккей в плей-офф

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз».«Нервозность присутствует, когда вы выиграли регулярный чемпионат и в первом раунде встречаетесь с очень хорошей командой. Вот тогда программа совершенно другая. Но мы очень далеки от такой программы. У нас осталось два года до того, как это произойдёт.«Торонто» досталась очень хорошая команда в соперники. Нам придётся быстро уяснить, что такое хоккей в плей-офф. Предстоит понять, что он отличается от игры в регулярном чемпионате. Парни мне не поверят, но затем всё случится. В чём разница? Нет никакого пространства. Ноль. Со стартового вбрасывания и до самого конца идёт битва за каждый дюйм льда», – цитирует Бэбкока ESPN.