Лемтюгов: при Сумманене с отношениями внутри «Авангарда» были большие проблемы

Форвард «Авангарда» Николай Лемтюгов подвёл итоги сезона и вспомнил некоторые этапы своей карьеры.
«В этом сезоне я сделал много, но мог больше. Начало чемпионата не получилось таким же удачным, как середина и концовка. Пропускал матчи по игровым причинам. Если говорить об оценке сезона для себя самого – три с плюсом. Что касается результата «Авангарда»… Вроде, и команда была хорошая, всё у нас было для того, чтобы пройти дальше, руководство делало всё возможное… Но в итоге не мы играли с «Магниткой» в финале конференции. Чего не хватило в серии с «Ак Барсом»? Характера, духа. Чтобы биться в кость. 0:5 в шестом матче? Как мы обделались… Да, вот так и напишите. После той игры, когда мы сидели в самолёте, позвонил мой отец. Я сказал, что мы вылетаем. Он спрашивает: «Куда»? — «Как, куда? Домой, в Омск» — «Да вас после такой игры в город пускать не должны». И больше не стал со мной разговаривать. В какой-то степени он прав.
Об отставке Канарейкина ничего не скажу. Со Скабелкой пока работаем совсем недолго. Но очень интересно. Хочется начать новый сезон. Этот сезон лучший? Возможно, просто больше стали доверять. Ну и элемент везения, удачи тоже присутствует. В Америку я не боялся ехать. Была мечта. Если бы удалось провести в НХЛ хотя бы 5-6 матчей, то, быть может, понял бы, в чём мои проблемы. «Ак Барс»? С одной стороны, я безумно счастлив, что оказался в казанской команде. С другой – это время перевернуло мою карьеру с ног на голову. Мне пришлось лечь на дно, чтобы от него оттолкнуться и подняться снова наверх. Вместе с Кубком Гагарина выросло какое-то суперэго. На самом деле, я себя к победе этого кубка не причисляю, поскольку сыграл всего четыре матча. К Билялетдинову я отношусь с большим уважением. Теперь уже понимаю, что он хотел от меня, а я в силу молодости и упёртости просто его не слышал. И поплатился за это. Началась чехарда, переезды-заезды…
«Авангард» Сумманена? Сумманен — человек с весьма непростым характером. Мог смеяться с тобой, а через 15 минут выгнать в Высшую лигу. Он тогда много кого туда отправил. Каждый день кто-то куда-то уезжал. Но при этом было у Сумманена что-то своё позитивное в плане хоккея. Но с отношениями внутри команды — большие проблемы. Спасибо руководству «Авангарда» за то, что дало шанс вернуться. В Омске я нашёл свою команду. Всё складывается. Хороший коллектив, руководство. И игра более-менее получается. Охота закончить здесь, а когда – одному богу известно, что там будет со здоровьем и всем остальным. Готов, хоть это и далекое будущее, и работать здесь, в институт поступить на тренерский факультет. Но загадывать не буду», — цитирует Лемтюгова официальный сайт КХЛ.
>>> Раймо Сумманен вызван в полицию по делу об оскорблении тренера соперников