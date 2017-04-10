Лемтюгов: при Сумманене с отношениями внутри «Авангарда» были большие проблемы

Форвард «Авангарда»подвёл итоги сезона и вспомнил некоторые этапы своей карьеры.«В этом сезоне я сделал много, но мог больше. Начало чемпионата не получилось таким же удачным, как середина и концовка. Пропускал матчи по игровым причинам. Если говорить об оценке сезона для себя самого – три с плюсом. Что касается результата «Авангарда»… Вроде, и команда была хорошая, всё у нас было для того, чтобы пройти дальше, руководство делало всё возможное… Но в итоге не мы играли с «Магниткой» в финале конференции. Чего не хватило в серии с «Ак Барсом»? Характера, духа. Чтобы биться в кость. 0:5 в шестом матче? Как мы обделались… Да, вот так и напишите. После той игры, когда мы сидели в самолёте, позвонил мой отец. Я сказал, что мы вылетаем. Он спрашивает: «Куда»? — «Как, куда? Домой, в Омск» — «Да вас после такой игры в город пускать не должны». И больше не стал со мной разговаривать. В какой-то степени он прав.Об отставке Канарейкина ничего не скажу. Со Скабелкой пока работаем совсем недолго. Но очень интересно. Хочется начать новый сезон. Этот сезон лучший? Возможно, просто больше стали доверять. Ну и элемент везения, удачи тоже присутствует. В Америку я не боялся ехать. Была мечта. Если бы удалось провести в НХЛ хотя бы 5-6 матчей, то, быть может, понял бы, в чём мои проблемы. «Ак Барс»? С одной стороны, я безумно счастлив, что оказался в казанской команде. С другой – это время перевернуло мою карьеру с ног на голову. Мне пришлось лечь на дно, чтобы от него оттолкнуться и подняться снова наверх. Вместе с Кубком Гагарина выросло какое-то суперэго. На самом деле, я себя к победе этого кубка не причисляю, поскольку сыграл всего четыре матча. К Билялетдинову я отношусь с большим уважением. Теперь уже понимаю, что он хотел от меня, а я в силу молодости и упёртости просто его не слышал. И поплатился за это. Началась чехарда, переезды-заезды…«Авангард» Сумманена? Сумманен — человек с весьма непростым характером. Мог смеяться с тобой, а через 15 минут выгнать в Высшую лигу. Он тогда много кого туда отправил. Каждый день кто-то куда-то уезжал. Но при этом было у Сумманена что-то своё позитивное в плане хоккея. Но с отношениями внутри команды — большие проблемы. Спасибо руководству «Авангарда» за то, что дало шанс вернуться. В Омске я нашёл свою команду. Всё складывается. Хороший коллектив, руководство. И игра более-менее получается. Охота закончить здесь, а когда – одному богу известно, что там будет со здоровьем и всем остальным. Готов, хоть это и далекое будущее, и работать здесь, в институт поступить на тренерский факультет. Но загадывать не буду», — цитирует Лемтюгова официальный сайт КХЛ.