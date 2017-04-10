Хорват: мы понимали, что Макдэвид постарается набрать 100-е очко

Нападающий «Ванкувер Кэнакс»поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (2:5).«Мы понимали, что Макдэвид постарается набрать 100-е очко. Я уверен, вся команда соперника хотела, чтобы он этого добился. «Эдмонтон», несомненно, был настроен хорошо завершить регулярный чемпионат в преддверии плей-офф. Они здорово играли», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал в матче две результативных передачи и набрал 100 (30+70) очков в чемпионате.