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175 лет назад
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Вратарь «Сибири» Салак приступил к тренировкам
10 апреля 2017, понедельник. 14:34.
Хоккей
Вратарь «Сибири»
Александр Салак
приступает к тренировкам с этой недели впервые с момента получения травмы. Об этом сообщает официальный «твиттер» новосибирского клуба.
>>> Вратарь «Сибири» Салак выбыл до конца сезона
Источник:
«Чемпионат»
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ХК Сибирь
Александр Салак
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