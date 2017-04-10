Ткачёв: я надеюсь сыграть и в НХЛ, и на Олимпиаде

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв высказался о своём будущем.
«У Зарипова с Мозякиным тоже отличный настрой, несмотря на их возраст. Так что мой возраст нельзя назвать критическим. Чем больше ответственности, чем важнее матч, тем интереснее становится. И куража от этого больше, я считаю.
Скандал вокруг запрета на участие энхаэловцев в олимпийском турнире? Нельзя сказать, что это какое-то глупое решение со стороны НХЛ. Они беспокоятся за своих лидеров, которые могут получить там травму, а сезон будет в самом разгаре. Лига заботится о своем будущем. А игроки заботятся о своих мечтах – выиграть Олимпиаду. Тут двоякая получается ситуация. Я надеюсь сыграть и в НХЛ, и на Олимпиаде», — цитирует игрока «Реальное время».