Павел Зубов назначен и.о. главного тренера «Сибири»

Генеральный менеджер «Сибири»на встрече с болельщиками объявил о том, чтоназначен и.о. главного тренера.«Нового главного тренера мы искали долго и далеко. В итоге нашли близко. Решили, что от добра и добра не ищут. И назначали Зубова, но с приставкой и.о. С сегодняшнего дня начинается сбор, поэтому должен быть главный тренер. С большой вероятностью с ним мы начнём следующий сезон. Зубова должен утвердить попечительский совет. Теперь мы должны найти тренера по защитникам и тренера по физической подготовке», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.