Ерёменко: Нижний Новгород был самым сильным соперником в плей-офф

Вратарь московского «Динамо»поделился впечатлениями от сезона-2016/17 для команды. Бело-голубые вылетели на стадии второго раунда плей-офф.«Не очень хорошо оцениваю свою игру и игру команды, результата мы не достигли. Не могу сказать, что я доволен собой. Наверно, можно было сыграть лучше. Сезон был сложный. Начали мы хорошо, потом случился небольшой провал. В концовке вроде удалось выровнять игру, и у нас появилась именно та команда, которая была способна завоевать Кубок Гагарина. К сожалению, чего-то не хватило.Плей-офф – это мини-чемпионат, в котором есть очень много своих нюансов, практически нет мелочей. Сейчас пока не могу сказать, чего нам не хватило. Чуть позже мы сделаем определённые выводы с холодной головой и примем какое-то решение. Претензий к ребятам у меня нет. Все очень хотели, старались, отдавались полностью, но что-то не получилось, где-то Питер оказался мастеровитее. Всегда хочется что-то изменить. Буду работать над собой.Кто был самым сильным соперником? Наверно, Нижний Новгород. Если рассматривать два тура плей-офф, то даже со СКА было не так тяжело играть, как с «Торпедо».Болельщики — это у нас отдельная каста. Я им очень благодарен. С возрастом начинаю понимать, что динамовские болельщики лучшие. Те, кто болеет за клуб уже много лет, — это настоящая семья, — когда сталкиваешься с ними где-то вне хоккея, понимаешь, насколько это искренние, открытые люди. Если ты динамовец, то ты настолько близок им, что это даже не передать словами. Спасибо огромное за вашу поддержку в этом сезоне и во всех предыдущих. Вы огромные молодцы! Приходите, болейте, а мы постараемся сделать всё, что от нас зависит, и в следующем сезоне достичь максимальных результатов», – цитирует игрока официальный сайт клуба.