Cалливан: вратарь Джерри очень уверенно провёл игру с «Рейнджерс»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»оценил игру вратаря Тристана Джерри в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3). Канадский голкипер дебютировал в НХЛ и отразил 22 из 25 бросков.«Мне показалось, Джерри очень хорошо смотрелся. Он хладнокровно себя вёл. Парень выглядел очень спокойно. Вратарь сделал несколько классных сейвов. Соперник пару раз убегал в быстрые отрывы. Тристан делал очень красивые сейвы.Вратарь хорошо отслеживал шайбу. Он здорово контролировал отскоки. На мой взгляд, парень очень уверенно провёл игру», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.