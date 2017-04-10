Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Cалливан: вратарь Джерри очень уверенно провёл игру с «Рейнджерс»

10 апреля 2017, понедельник. 15:29. Хоккей
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил игру вратаря Тристана Джерри в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3). Канадский голкипер дебютировал в НХЛ и отразил 22 из 25 бросков.

«Мне показалось, Джерри очень хорошо смотрелся. Он хладнокровно себя вёл. Парень выглядел очень спокойно. Вратарь сделал несколько классных сейвов. Соперник пару раз убегал в быстрые отрывы. Тристан делал очень красивые сейвы.

Вратарь хорошо отслеживал шайбу. Он здорово контролировал отскоки. На мой взгляд, парень очень уверенно провёл игру», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
10 апреля 2017, понедельник
16:00 Тротц: у «Торонто» есть игрок поколения в лице Мэттьюса
16:00 Стали известны составы «Металлурга» и СКА на второй матч финала Кубка Гагарина
15:47 Защитник Бэйлен не сыграет за сборную Беларуси на ЧМ-2017
15:34 Йоонас Кемппайнен перейдёт в «Салават Юлаев»
15:29 Шалунов, Шумаков, Окулов, Мишарин и Кемппайнен покинут «Сибирь»
15:29 Cалливан: вратарь Джерри очень уверенно провёл игру с «Рейнджерс»
15:20 Ерёменко: Нижний Новгород был самым сильным соперником в плей-офф
15:17 Павел Зубов назначен и.о. главного тренера «Сибири»
14:54 22 апреля вратарь Масальскис проведёт свой последний матч за сборную Латвии
14:48 Винник: «Вашингтон» гораздо лучше подготовлен к плей-офф
14:45 Ткачёв: я надеюсь сыграть и в НХЛ, и на Олимпиаде
14:34 Вратарь «Сибири» Салак приступил к тренировкам
14:22 Хорват: мы понимали, что Макдэвид постарается набрать 100-е очко
14:11 Лемтюгов: при Сумманене с отношениями внутри «Авангарда» были большие проблемы
13:53 Торторелла: «Коламбус» повеселится в плей-офф
13:39 Бэбкок: «Торонто» придётся быстро уяснить, что такое хоккей в плей-офф
13:35 Купер: таких парней, как Пойнт, не хватало «Тампе»
13:22 Боумэн: победа – хорошее завершение для «Джо Луиз Арены»
13:12 Макдэвид — третий в списке самых молодых обладателей «Арт Росс Трофи»
13:05 КХЛ выписала Сантале «5+20» и подвергла денежному штрафу
13:00 Пашков: СКА может нарастить преимущество, но в первом матче связной игры не было
12:52 Драйзайтль: не имеет значения, что в «Ойлерз» есть ещё не игравшие в плей-офф
12:27 Игинла: верю в то, что вернусь, предпочёл бы ещё поиграть
12:05 Аткинсон: здорово, что я забросил перед ответственными встречами в плей-офф
11:38 Емелин — девятый по числу силовых приёмов по итогам сезона НХЛ
11:36 Проворов — на 10-м месте по блокированным броскам по итогам сезона НХЛ
11:34 Бёрнс из «Сан-Хосе» — лучший бомбардир и снайпер среди защитников этого сезона
11:15 Каменев забил свой 20-й гол в текущем сезоне АХЛ
11:10 Зайцев может быть готов к первому матчу плей-офф НХЛ
10:55 Макдэвид: я ещё не совсем осознал, что выиграл «Арт Росс»
10:50 Барбашёв набирает очки 4 матча подряд
10:46 Кенневилль: новость о том, что Бикелл завершает карьеру, стала шоком
10:42 Х. Седин: будем надеяться, что «Эдмонтону» будет сопутствовать успех в плей-офф
10:36 Вратарь «Торонто» Андерсен избежал сотрясения мозга
10:20 Кросби: не думал, что мне ещё раз удастся выиграть «Морис Ришар Трофи»
10:15 Абрамов набрал первые очки в АХЛ в своём втором матче
10:00 Впервые с 2004 года ни один игрок не сумел забить 50 голов в полном сезоне НХЛ
10:00 Цукер и Сутер — лучшие по показателю полезности в сезоне
09:45 Соботка забил гол в своём первом матче после возвращения в НХЛ
09:39 Кросби — лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ, а до него 4 года был Овечкин
09:35 Зимин: ХК «Сочи» вместо приглашения армянских игроков лучше вернуть Анисина
09:30 Игинла — 34-й игрок в истории НХЛ, набравший 1300 очков
09:30 «Анахайм» — 7-я команда в истории НХЛ, выигрывавшая свой дивизион 5 лет подряд
09:24 Тарасенко: Соботка и на льду, и в жизни выглядит отлично
09:19 Голкипер «Вашингтона» Холтби — первый по числу сухих матчей и побед в сезоне
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, выиграет Кубок Гагарина?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+