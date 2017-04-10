Шалунов, Шумаков, Окулов, Мишарин и Кемппайнен покинут «Сибирь»

Как сообщил генеральный менеджер «Сибири»на встрече с болельщиками, команду в межсезонье покинут. Мишарин, как ранее сообщал «Чемпионат», продолжит карьеру в «Автомобилисте».Шалунов и Шумаков набрали по 37 очков в регулярном чемпионате КХЛ. Однако Шалунов провёл 49 матчей, а Шумаков — 54. Поэтому Шалунов находится на первой строчке в споре бомбардиров новосибирской команды. Окулов — третий бомбардир «Сибири» с 28 очками. Кемппайнен набрал 23 очка в 60 матчах, это пятое место в споре бомбардиров «Сибири». На счету Мишарина 6 очков в 36 матчах, это четвёртый результат в новосибирской команде среди защитников.