Защитник Бэйлен не сыграет за сборную Беларуси на ЧМ-2017

Главный тренер сборной Беларусисообщил, что защитникне сыграет за национальную команду на ЧМ-2017.«Далее будет производиться только отсев? Не совсем. В следующий понедельник ожидаем прибытия Шарля Лингле. А вот Бэйлена не будет.Тех, кто сейчас работает в кэмпе, я и вижу кандидатами на поездку на чемпионат мира. Плюс не забывайте, что три наших защитника продолжают выступление в Северной Америке, и вероятность их прибытия мы всё ещё держим в уме», — цитирует тренера «Прессбол».