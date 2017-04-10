Стали известны составы «Металлурга» и СКА на второй матч финала Кубка Гагарина

Главные тренеры магнитогорского «Металлурга» и петербургского СКА определились с составами на первый матч финала Кубка Гагарина. В составе «Магнитки» Дмитрия Казионова заменил его брат Денис. В составе «армейцев» отсутствует Егор Яковлев, вместо которого заявлен 13-м нападающим Виктор Тихонов. Счёт в серии 1-0 в пользу СКА.
«Металлург» Мг
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;
Ли – Береглазов, Осала – Сантала – Сёмин;
Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Тимкин;
Дронов, Платонов – Калетник – Ден. Казионов, Железков.
СКА
Шестёркин (Коскинен);
Рукавишников – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Кетов;
Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачёв – Дадонов;
Зуб – Зубарев, Широков – Прохоркин – Плотников;
Рыков, Дергачёв – Каблуков – Барабанов, Тихонов
Второй матч финала Кубка Гагарина «Металлург» — СКА начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.
Возьми игроков команд в свой фэнтези-проект