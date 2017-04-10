Палат: обещал себе не смотреть плей-офф, но буду, потому что люблю хоккей

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»подвёл итоги сезона, в котором его команда не смогла пробиться в плей-офф, а также отметил, что будет смотреть матчи Кубка Стэнли, несмотря на обещание этого не делать.«Досадно, что мы не попали в плей-офф. Это очень грустно. Есть и хороший момент – к следующему сезону все будут здоровы и готовы к новому чемпионату.Я обещал себе, что не буду смотреть плей-офф, но, наверное, всё же буду, потому что я очень люблю хоккей», — цитирует Палата пресс-служба клуба.