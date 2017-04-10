Зеттерберг: у меня никогда в жизни не было столько мурашек во время матча

Нападающий «Детройт Ред Уингз»поделился впечатлениями от матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), который стал для него 1000-м в НХЛ, а для клуба — последним на «Джо-Луис Арене».«У меня никогда в жизни не было столько мурашек во время матча. Это был невероятный вечер. Я думал, все ветераны клуба приехали, чтобы посмотреть на мою 1000-ю игру. В любом случае, здорово было всех увидеть», — приводятся слова Зеттерберга на официальном сайте НХЛ.