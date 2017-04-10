Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Брент Бёрнс — главный претендент на «Норрис Трофи» по итогам сезона

10 апреля 2017, понедельник. 18:43. Хоккей
Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс является главным претендентом на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику сезона. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата он стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников и девятым по набранным очкам в лиге. На его счету 76 (29+47) результативных баллов в 82 матчах.

Голосование проводилось комиссией из 14 авторов официального сайта НХЛ по принципу: 5 баллов за первое место, 4 — за второе и т. д.

Бёрнс набрал 67 баллов, Эрик Карлссон — 54, Виктор Хедман — 32, Данкан Кит — 19, Райан Сутер — 14, Дрю Даути, Ши Уэбер, Дастин Бафлин, Андрей Марков, Сет Джонс, Роман Йози и Дуги Хэмилтон — менее 10 баллов.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Хосе Шаркс Брент Бёрнс
Новости. Хоккей
10 апреля 2017, понедельник
19:03 Соботка: на маленькой площадке чувствовал себя хорошо, думал, будет хуже
18:47 Кучеров не знает, сыграет ли за сборную России на чемпионате мира—2017
18:43 Брент Бёрнс — главный претендент на «Норрис Трофи» по итогам сезона
18:28 Айкелу не хватило 0,01 очка, чтобы войти в топ-10 НХЛ и получить бонус в $ 2 млн
18:13 Нападающий «Баффало» Райан О'Райлли сыграет за сборную Канады на ЧМ-2017
17:53 Зеттерберг: у меня никогда в жизни не было столько мурашек во время матча
17:35 Палат: обещал себе не смотреть плей-офф, но буду, потому что люблю хоккей
17:09 НХЛ опубликовала расписание матчей первого раунда плей-офф
17:01 Кронвалль: так же, как голу Шихэна, радовался, когда Лидстрёму удался хет-трик
16:58 «Флорида»: Тэллон вновь генменеджер клуба, Роу больше не главный тренер
16:41 «Виннипег» — на 1 месте в рейтинге команд, в которые игроки не хотят переходить
16:22 Уэйт: могу остаться главным тренером или работать в «Айлендерс» в другой роли
16:00 Тротц: у «Торонто» есть игрок поколения в лице Мэттьюса
16:00 Стали известны составы «Металлурга» и СКА на второй матч финала Кубка Гагарина
15:47 Защитник Бэйлен не сыграет за сборную Беларуси на ЧМ-2017
15:34 Йоонас Кемппайнен перейдёт в «Салават Юлаев»
15:29 Шалунов, Шумаков, Окулов, Мишарин и Кемппайнен покинут «Сибирь»
15:29 Cалливан: вратарь Джерри очень уверенно провёл игру с «Рейнджерс»
15:20 Ерёменко: Нижний Новгород был самым сильным соперником в плей-офф
15:17 Павел Зубов назначен и.о. главного тренера «Сибири»
14:54 22 апреля вратарь Масальскис проведёт свой последний матч за сборную Латвии
14:48 Винник: «Вашингтон» гораздо лучше подготовлен к плей-офф
14:45 Ткачёв: я надеюсь сыграть и в НХЛ, и на Олимпиаде
14:34 Вратарь «Сибири» Салак приступил к тренировкам
14:22 Хорват: мы понимали, что Макдэвид постарается набрать 100-е очко
14:11 Лемтюгов: при Сумманене с отношениями внутри «Авангарда» были большие проблемы
13:53 Торторелла: «Коламбус» повеселится в плей-офф
13:39 Бэбкок: «Торонто» придётся быстро уяснить, что такое хоккей в плей-офф
13:35 Купер: таких парней, как Пойнт, не хватало «Тампе»
13:22 Боумэн: победа – хорошее завершение для «Джо Луиз Арены»
13:12 Макдэвид — третий в списке самых молодых обладателей «Арт Росс Трофи»
13:05 КХЛ выписала Сантале «5+20» и подвергла денежному штрафу
13:00 Пашков: СКА может нарастить преимущество, но в первом матче связной игры не было
12:52 Драйзайтль: не имеет значения, что в «Ойлерз» есть ещё не игравшие в плей-офф
12:27 Игинла: верю в то, что вернусь, предпочёл бы ещё поиграть
12:05 Аткинсон: здорово, что я забросил перед ответственными встречами в плей-офф
11:38 Емелин — девятый по числу силовых приёмов по итогам сезона НХЛ
11:36 Проворов — на 10-м месте по блокированным броскам по итогам сезона НХЛ
11:34 Бёрнс из «Сан-Хосе» — лучший бомбардир и снайпер среди защитников этого сезона
11:15 Каменев забил свой 20-й гол в текущем сезоне АХЛ
11:10 Зайцев может быть готов к первому матчу плей-офф НХЛ
10:55 Макдэвид: я ещё не совсем осознал, что выиграл «Арт Росс»
10:50 Барбашёв набирает очки 4 матча подряд
10:46 Кенневилль: новость о том, что Бикелл завершает карьеру, стала шоком
10:42 Х. Седин: будем надеяться, что «Эдмонтону» будет сопутствовать успех в плей-офф
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, выиграет Кубок Гагарина?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+