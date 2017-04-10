Брент Бёрнс — главный претендент на «Норрис Трофи» по итогам сезона

Защитник «Сан-Хосе Шаркс»является главным претендентом на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику сезона. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.По итогам регулярного чемпионата он стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников и девятым по набранным очкам в лиге. На его счету 76 (29+47) результативных баллов в 82 матчах.Голосование проводилось комиссией из 14 авторов официального сайта НХЛ по принципу: 5 баллов за первое место, 4 — за второе и т. д.Бёрнс набрал 67 баллов, Эрик Карлссон — 54, Виктор Хедман — 32, Данкан Кит — 19, Райан Сутер — 14, Дрю Даути, Ши Уэбер, Дастин Бафлин, Андрей Марков, Сет Джонс, Роман Йози и Дуги Хэмилтон — менее 10 баллов.