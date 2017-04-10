И. Воробьёв: горжусь «Металлургом», нас сегодня услышали сверху

Главный тренер «Металлурга» Мгпрокомментировал победу над петербургским СКА во втором матче финала Кубка Гагарина (3:1). Счёт в серии — 1-1.«Горжусь своей командой, молодцы. Выстояли через не могу, отдали очень много, много сделали. Нас услышали сегодня сверху, довольны победой. Перевод Сёмина в третье звено? У нас команда играет, а перевёл, потому что надо было», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.