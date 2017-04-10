И. Воробьёв: горжусь «Металлургом», нас сегодня услышали сверху

Главный тренер «Металлурга» Мг Илья Воробьёв прокомментировал победу над петербургским СКА во втором матче финала Кубка Гагарина (3:1). Счёт в серии — 1-1.
«Горжусь своей командой, молодцы. Выстояли через не могу, отдали очень много, много сделали. Нас услышали сегодня сверху, довольны победой. Перевод Сёмина в третье звено? У нас команда играет, а перевёл, потому что надо было», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
>>> «Магнитка» гнулась, но не сломалась и сравняла счёт в серии со СКА
Видео пресс-конференции доступно в официальном аккаунте «Чемпионата» в «ВКонтакте».