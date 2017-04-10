Сантала: во втором матче финала «Металлург» лучше играл в меньшинстве

Форвард «Металлурга» Мгпрокомментировал победу (3:1) над петербургским СКА во втором матче финала Кубка Гагарина. Счёт в серии — 1-1.«Хорошо забить, но не имеет значения, кто и как забивает. Важна победа, и мы рады победе. В первом периоде мы не были готовы к матчу, но сохранили ничейный счёт, и это помогло. Нужно просто найти способ победить. Мы изменили нашу игру в меньшинстве, и, думаю, это сыграло свою роль. Да, мы пропустили одну шайбу, но в итоге победный гол мы забили тоже в меньшинстве», — передаёт слова Санталы корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.