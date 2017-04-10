Барабанов: давно хотел попробовать забросить в стиле «лакросс»

Форвард петербургского СКАпрокомментировал поражение от «Металлурга» Мг (1:3) во втором матче финала Кубка Гагарина и свою попытку забросить шайбу в стиле «лакросс». Счёт в серии — 1-1.«Давно хотел попробовать такой трюк, не получилось. Почему же усложнил? А что из-за ворот сделаешь? Где-то перестраховался, не до конца докрутил. Делал пару раз на тренировках. 1-1 – неплохой результат, могли сегодня побеждать, где-то не закрыли вратаря, как в первой игре. Дома будет попроще при своих болельщиках», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.