Широков: СКА знает, в чём добавлять, нас ждут тяжёлые матчи дома

Нападающий хоккейного клуба СКАподелился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина, в котором его команда проиграла «Металлургу» Мг со счётом 1:3 (1-1 в серии).«Наверное, мы должны были в первом периоде использовать свои моменты и забивать, тогда бы нам было проще. Но мы не забили, и такой результат получился. Победитель второго матча в финале Кубка Гагарина неизменно выигрывает серию? Не знаю, первый раз играю в финале. Игра в неравных составах сыграла свою роль. Мы должны были забивать в большинстве, у нас были хорошие моменты. Но где-то не было удачи, где-то в штангу попали. Будем готовиться дальше. Знаем, в чём надо добавлять, знаем, в чём ошибаемся. Сложно сказать, справедлив ли счёт 1-1 после двух матчей, потому что сегодня мы играли лучше, могли победить и повести 2-0. Но так получилось, что счёт стал 1-1, и мы едем домой. Нас впереди ждут тяжёлые матчи дома, которые надо выигрывать.Эксперты говорят, чем дольше затянется серия, тем у «Металлурга» будет меньше сил? Мы не обращаем на это внимания, тренеры вносят коррективы, а отсюда будем действовать так, как нам говорят. Если нам скажут больше забрасывать шайбу за спину защитнику, значит, так и будем делать. Будем всё делать для победы.Мы играли так, как играли. Это финал, эмоции, поэтому ничего страшного. Действуем по игре. Для нас главное – завести шайбу в зону, удержать там её и создавать моменты, идти на пятак, потому что много добиваний от вратаря. Мы должны лучше играть на чужом пятаке. Будет ли при своих трибунах попроще? Посмотрим. Будем стараться делать свою работу и побеждать дома. Кошечкин выручал, но мы не забивали свои моменты. Если бы мы забили в большинстве в первом периоде – там было два момента – мы могли сегодня выиграть», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.