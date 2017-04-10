Дергачёв: до сих пор не верю, что играю в финале КГ, СКА надо исправлять ошибки

Нападающий СКАпрокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» Мг (1:3) во втором матче финала Кубка Гагарина. Счёт в серии — 1-1.«Мои задачи не сильно отличаются от тех, которые ставят игрокам первых звеньев. Естественно, нам надо построже сыграть в своей зоне, где-то повозить соперника, всё сделать ради команды. Все четвёртые звенья играют одинаково.Финал Кубка Гагарина — это что-то другое. Я до сих пор до конца не осознаю, что играю в финале, наверное, это даже в плюс. Первый финал — большой опыт, плюс тренеры доверяют.Любое поражение можно назвать обидным, сегодняшнее — не исключение. Будем исправлять ошибки. Вратарь «Металлурга» сыграл отлично. Как игралось против ведущего звена «Магнитки»? Спокойно, есть определённая установка, которой надо придерживаться. Все выходят и знают, чего ждать», — передаёт слова Дергачёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.