Черри: «Торонто» надо выиграть один матч, и сезон «Кэпиталз» может уйти насмарку

Хоккейный эксперт Дон Черри поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф между «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс» и сравнил её с серией 2010 года, когда «столичные» в первом раунде потерпели поражение от «Монреаль Канадиенс», за который играл вратарь Ярослав Галак.
«Самый нервный парень в плей-офф — это Барри Тротц. „Вашингтон“ занял первое место, провёл великолепный сезон и сыграет с командой, которая прошмыгнула в плей-офф. Всё, что нужно сделать „Торонто“ — выиграть один матч, и весь сезон насмарку. Если „Торонто“ сможет забрать одну игру, неизвестно, что случится.
Если Андерсен начнёт серию, он может это сделать — превратиться в Галака. Каждый год „Вашингтон“ перебрасывает соперника, но сталкивается с „горячим“ вратарём. Они должны были выиграть в 2010 году, но в серии с „Монреалем“ нарвались на вратаря, который стоял на голове, стали пытаться делать упор на оборону, заставляли Овечкина обороняться — и прогадали. Им надо было продолжать играть в атаку», — сказал Черри в эфире Sportsnet.
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