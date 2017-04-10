Стэмкос: я потерял 7 килограммов, пока был на костылях, пришлось начинать с нуля

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»рассказал о сложностях с восстановлением после травмы мениска, которую он получил 15 ноября.«Я потерял около семи килограммов, пока ходил на костылях. Отчасти и из-за этого это была самая тяжёлая травма в моей карьере. Надо было начинать с нуля. Уверен, что буду полностью здоров и готов к новому сезону. Просто нужно время. Так всегда с травмами — чем больше у тебя времени на восстановление, тем здоровее ты будешь. Не сомневаюсь, что к концу лета я буду чувствовать себя прекрасно», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.