Шихэн: последний гол на «Джо-Луис Арене» — это память на всю жизнь

Нападающий «Детройт Ред Уингз»поделился впечатлениями от матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), который стал для «красных крыльев» последним на «Джо-Луис Арене». Шихэн в этой игре забил свои первый и второй голы в сезоне.«Конечно, последний гол на этой арене войдёт в число самых памятных моментов моей карьеры. Это память на всю жизнь.Как забил свой первый гол? Всё как в тумане. Франс отдал отличную передачу, я выдержал паузу и забил. Гора с плеч свалилась. Жалко, что этого не произошло раньше», — приводятся слова Шихэна на официальном сайте НХЛ.