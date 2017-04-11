Виньо: Жюльен мне задолжал за седьмой матч финала Кубка Стэнли в 2011 году

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф, в котором его команда встретится с «Монреаль Канадиенс», возглавляемым. Два тренера встречались в плей-офф 2011 года, когда «Бостон Брюинз» под руководством Жюльена в семи матчах обыграл Виньо и его «Ванкувер Кэнакс» в финале Кубка Стэнли.«Думаю, „Монреаль“ будут считать фаворитом исходя из того, как они провели концовку регулярного чемпионата. Они показывают очень хороший хоккей. В этом году мало кто думал, что мы выйдем в плей-офф, но мы это сделали в самом сильном дивизионе.У меня всегда были отличные отношения с Клодом. Если честно, поражение в седьмом матче немного охладило их на некоторое время, тяжело было с этим смириться. Но я его уважаю как человека и тренера и знаю, что он здорово подготовит команду к серии. Но в конечном итоге я чувствую, что он мне задолжал. Будем над этим работать», — сказал Виньо в эфире клубного телевидения.