«Лос-Анджелес» уволил главного тренера Саттера и генменеджера Ломбарди

«Лос-Анджелес Кингз» принял решение расстаться с главным тренером командыи генеральным менеджером, сообщает AP. Также в клубе сообщили, что теперь Роб Блэйк будет занимать посты вице-президента и генерального менеджера, а Люк Робитайл назначен ответственным за все хоккейные и бизнес-операции.«Это было очень непростое решение. Мы приняли его с большими колебаниями, учитывая все наши прошлые достижения. Однако настоящее и будущее — наивысший приоритет для нашего клуба», — сказал Дэн Бекерман, президент компании AEG, которая владеет «Кингз».Саттер и Ломбарди приводили «Лос-Анджелес» к победам в Кубке Стэнли в 2012 и 2014 годах, однако с тех пор команда ни разу не попала в плей-офф.