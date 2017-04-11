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Стэмкос: летом у меня вообще не будет выходных, буду готовиться к сезону

11 апреля 2017, вторник. 07:17. Хоккей
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос рассказал, как планирует работать в межсезонье. Хоккеист большую часть сезона пропустил из-за травмы, а его команда не попала в плей-офф.

«Шансы на возвращение в состав были не так высоки, как многие думали или как в какой-то момент показалось нам. Мы немного забежали вперёд. Когда появилась информация, что я могу выйти на лёд со дня на день, это было несколько отдалено от действительности. Хотя, конечно, я очень упорно работал и пытался быть готовым к возможному выходу в плей-офф.

Я провёл две действительно хорошие тренировки и хотел ещё поработать над отдельными компонентами вроде отработки большинства и прочего. Негативных ощущений не было, но в то же время и прогресс шёл не так быстро, как мы изначально предполагали.

Это очень печально, потому что мне ужасно хотелось играть. Думаю, летом у меня вообще не будет выходных. Собираюсь заниматься в тренажёрном зале, работать над восстановлением и готовиться к следующему сезону», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Стивен Стэмкос
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