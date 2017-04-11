Стэмкос: летом у меня вообще не будет выходных, буду готовиться к сезону

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг»рассказал, как планирует работать в межсезонье. Хоккеист большую часть сезона пропустил из-за травмы, а его команда не попала в плей-офф.«Шансы на возвращение в состав были не так высоки, как многие думали или как в какой-то момент показалось нам. Мы немного забежали вперёд. Когда появилась информация, что я могу выйти на лёд со дня на день, это было несколько отдалено от действительности. Хотя, конечно, я очень упорно работал и пытался быть готовым к возможному выходу в плей-офф.Я провёл две действительно хорошие тренировки и хотел ещё поработать над отдельными компонентами вроде отработки большинства и прочего. Негативных ощущений не было, но в то же время и прогресс шёл не так быстро, как мы изначально предполагали.Это очень печально, потому что мне ужасно хотелось играть. Думаю, летом у меня вообще не будет выходных. Собираюсь заниматься в тренажёрном зале, работать над восстановлением и готовиться к следующему сезону», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.