Анисимов: «Магнитка» и СКА сыграли аккуратнее, поняли цену удалениям

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высказался о втором матче финала розыгрыша Кубка Гагарина между «Магниткой» и СКА (3:1, 1-1) с точки зрения арбитража.
«Команды поняли цену удалениям, которые могут привести к реализации моментов, поскольку там немало мастеров, которые могут реализовать большинство. Эмоции преобладали во втором периоде, большое количество штрафного времени было именно в нём. В третьем игра была гораздо чище, команды сыграли более аккуратно, зная, что цена ошибки после удалений очень большая, и их не было вообще.
Апелляции Коваржа к судьям – это, конечно, больше эмоции, но если мы увидим, что игроки переходят некоторую грань, мы будем беседовать с ними. Некоторый Рубикон должен быть всегда, человек получит согласно тому наказанию, которое он заработал. Если человек будет перегибать палку, это ни один судья не потерпит и выпишет штраф согласно тому, что он наговорит. Игроки должны показывать класс в игре в хоккей, а не разговаривать с судьями», – сказал Анисимов.
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