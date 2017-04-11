Тэллон: «Флорида» выучила несколько непростых уроков

прокомментировал своё возвращение на пост генерального менеджера «Флориды Пантерз».«У нас есть таланты, чтобы как можно скорее вернуться на правильный путь. Для нас этот год был тяжёлым, но мы выучили несколько непростых уроков о том, что нужно для стабильного успеха в НХЛ. Уверен, в следующем сезоне с помощью перемен в составе мы сможем вернуться в число претендентов на Кубок Стэнли», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.