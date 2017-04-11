Байлсма хотел бы продолжить тренировать «Баффало»

Главный тренер «Баффало Сэйбрз»рассчитывает продолжить работу на своём посту, несмотря на непопадание команды в плей-офф. Об этом 46-летний специалист сказал в ответ на вопрос, получил ли он соответствующие гарантии от генерального менеджера «Сэйбрз» Тима Мюррея.При Байлсме «Баффало» занял в прошедшем сезоне последнее место в Атлантическом дивизионе и не смог пробиться в плей-офф во второй раз подряд, всего же это шестое подряд непопадание команды в розыгрыш Кубка Стэнли. Есть сведения, что официально Мюррей прояснит ситуацию с главным тренером на днях.