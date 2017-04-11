Мэттьюс нанёс не менее одного броска в каждом из матчей «регулярки»

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс», по итогам регулярного чемпионата НХЛ выигравший гонки снайперов и бомбардиров среди новичков, нанёс не менее одного броска в каждом из 82 матчей турнира.19-летний американский хоккеист стал пятым с 2005 года игроком, кому удалось добиться этого вслед за Максом Пачьоретти (2015/16), Заком Паризе (2011/12), Джеффом Картером (2008/09) и Александром Овечкиным (2006/07). Если брать в расчёт только новичков, то Мэттьюс нанёс не менее одного броска в каждом из 82 матчей впервые после Теему Селянне (1992/93).