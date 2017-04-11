Тарасенко: игроки «Сент-Луиса» уверены в своих силах и верят друг в друга

Нападающий «Сент-Луиса»подвёл итоги регулярного чемпионата НХЛ и поделился ожиданиями от плей-офф. В регулярном чемпионате «Сент-Луис» занял шестое место в Западной конференции, набрав 99 очков.«Не хотелось бы говорить о смене тренера. Могу сказать, что ребята становятся ближе друг к другу. Хичкок отлично поработал, а после него пришёл Майк. Они оба провели действительно хорошую работу, чтобы вывести команду в плей-офф в этом году. Мы уверены в своих силах и верим друг в друга. Мы верим в нашу способность идти до конца.Настаёт сложный период плей-офф, но в то же время он весёлый. Нужно показать свою игру», – цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.