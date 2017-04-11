Инсайдер: Макфи предлагал Дэйлу Хантеру возглавить «Лас-Вегас»

«Лас-Вегас» продолжает заниматься поисками первого главного тренера в истории клуба. Как сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, генеральный менеджер клубапредлагал данный пост«Мы по-прежнему следим за тем, что «Лас-Вегас» должен назначить главного тренера. Макфи нанял на работу Дэйла Хантера в «Вашингтон» в 2011 году. Думаю, сейчас он спросил Хантера: «Было бы тебе интересно стать первым тренером «Лас-Вегаса?» Хантер ответил – нет, он хотел бы остаться в «Лондоне», – отметил журналист.