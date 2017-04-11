Овечкин: «Вашингтону» нужно ограничить свободу игроков «Торонто»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»высказался о сопернике по плей-офф — «Торонто Мэйпл Лифс».«Я думаю, что у игроков «Торонто» никогда не было таких чувств раньше. Всего несколько парней испытали подобное. Помню, какая была прекрасная атмосфера, когда мы первый раз попали в плей-офф, и все были счастливы. Тогда мы сделали огромный шаг вперёд как организация и как игроки.Очевидно, у них есть талантливые игроки. У «Торонто» много молодых парней, которые играют на высокой скорости. Я думаю, что это будет хорошая серия. Нам просто нужно играть в свою игру, ограничить свободу и не давать им быть спокойными», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.