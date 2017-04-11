Макдэвид: я схожу с ума, когда думаю о «Харт Трофи»

Нападающий «Эдмонтона»прокомментировал возможность получить «Харт Трофи» по итогам текущего сезона НХЛ. «Харт Трофи» – ежегодная награда, которая вручается самому ценному игроку сезона.«Схожу с ума, когда думаю об этом. Я вспоминаю это время в прошлом году, тогда для меня был настоящий тёмный период. Мы были вне зоны плей-офф. Болельщики злились на нас. Но мы определённо рады побороться за кубок Стэнли сейчас», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.