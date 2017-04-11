Защитник Верещагин остаётся в «Сибири»

«Сибирь» продлила контракт с защитником. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.В сезоне-2016/17 хоккеист провёл за новосибирскую команду 37 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 4 (1+3) очка при показателе полезности «-3». Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги Верещагин провёл 112 матчей в регулярных чемпионатах и 33 матча в розыгрыше Кубка Гагагрина.