Ларкин: пытаюсь сплотить всех игроков в борьбе за участие в Олимпиаде

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин прокомментировал запрет НХЛ на участие игроков в Олимпиаде 2018 года.
«Это был бы мой первый шанс сыграть за олимпийскую сборную. Решение НХЛ разочаровывает. Это была бы команда с хорошими молодыми ребятами, которых выбирали в первом раунде драфта в течение последних четырёх лет.
Я пытаюсь сплотить всех игроков в борьбе за участие в Олимпиаде и пишу американским хоккеистам. Мы выросли, наблюдая за Играми в Ванкувере, Олимпиадой в Сочи. Когда Канада выиграет последние две Олимпиады, нам хочется попасть туда. Они также действующие чемпионы мира. С нашими молодыми ребятами из Америки мы хотели бы изменить это», – передаёт слова игрока ESPN.