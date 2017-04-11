Кучеров, Овечкин, Шенн — на 1-м месте по числу голов в большинстве в «регулярке»

Нападающие Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Брэйден Шенн из «Филадельфия Флайерз» стали лучшими по числу заброшенных шайб в большинстве в регулярном чемпионате НХЛ. Хоккеисты забили по 17 голов. Кучерову для этого потребовалось 74 матча, Шенну – 79, Овечкину – 82.
Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём стал лидером по числу набранных очков в большинстве (35). Следом за ним идут защитник «Тампы» Виктор Хедман (33) и нападающий Кучеров (32).
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