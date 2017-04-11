Вишневский: самой сложной стала серия с «Торпедо» в плей-офф

Защитник московского «Динамо»подвёл итоги сезона. Бело-голубые вылетели на стадии полуфинала конференции.«На протяжении сезона команда играла нестабильно: где-то хорошо, где-то плохо. К концу нам удалось найти свою игру, но самое основное — плей-офф — не прошли, поэтому можно сказать, что результат нулевой. А собой я совсем недоволен — очень плохо играл.Что помешало «Динамо» бороться дальше? Реализации моментов. Необходимо повысить результативность и качество игры — буду работать над этими моментами. По моему мнению, самой сложной стала серия с «Торпедо» в плей-офф. Было много ярких моментов. Самым запоминающимся, наверно, оказался последний свисток, ознаменовавший окончание для нас борьбы за кубок.Как планирую провести отпуск? Работать. Поддержка болельщиков? Как всегда — великолепно. Мы постоянно чувствовали эту поддержку, нам это очень нравится и часто помогает. Огромное спасибо болельщикам за это! Немного поскучайте, и скоро мы снова увидимся», — цитирует игрока официальный сайт клуба.