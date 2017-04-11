Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вишневский: самой сложной стала серия с «Торпедо» в плей-офф

11 апреля 2017, вторник. 11:34. Хоккей
Защитник московского «Динамо» Дмитрий Вишневский подвёл итоги сезона. Бело-голубые вылетели на стадии полуфинала конференции.

«На протяжении сезона команда играла нестабильно: где-то хорошо, где-то плохо. К концу нам удалось найти свою игру, но самое основное — плей-офф — не прошли, поэтому можно сказать, что результат нулевой. А собой я совсем недоволен — очень плохо играл.

Что помешало «Динамо» бороться дальше? Реализации моментов. Необходимо повысить результативность и качество игры — буду работать над этими моментами. По моему мнению, самой сложной стала серия с «Торпедо» в плей-офф. Было много ярких моментов. Самым запоминающимся, наверно, оказался последний свисток, ознаменовавший окончание для нас борьбы за кубок.

Как планирую провести отпуск? Работать. Поддержка болельщиков? Как всегда — великолепно. Мы постоянно чувствовали эту поддержку, нам это очень нравится и часто помогает. Огромное спасибо болельщикам за это! Немного поскучайте, и скоро мы снова увидимся», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

>>> Ерёменко: Нижний Новгород был самым сильным соперником в плей-офф
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" (Москва) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва Дмитрий Вишневский
Новости. Хоккей
11 апреля 2017, вторник
12:05 Соботка поблагодарил болельщиков «Сент-Луиса» за поддержку
11:34 Вишневский: самой сложной стала серия с «Торпедо» в плей-офф
11:21 Журналист: «Виннипег» отказался выменять Флёри, поэтому и не вышел в плей-офф
11:14 «Эдмонтон» установил новый рекорд клуба по числу домашних побед подряд
10:53 Кучеров, Овечкин, Шенн — на 1-м месте по числу голов в большинстве в «регулярке»
10:37 Ларкин: пытаюсь сплотить всех игроков в борьбе за участие в Олимпиаде
10:14 Защитник Верещагин остаётся в «Сибири»
10:09 Гальченюк тренировался в 4-м звене «Монреаля», ранее при Жюльене он был в 1-м
10:00 Макдэвид: я схожу с ума, когда думаю о «Харт Трофи»
09:59 Овечкин: «Вашингтону» нужно ограничить свободу игроков «Торонто»
09:50 Инсайдер: Макфи предлагал Дэйлу Хантеру возглавить «Лас-Вегас»
09:45 «Бостон»: Карло не сыграет в 1-м матче серии с «Оттавой», Круг — под вопросом
09:35 В «Спутнике» игрокам не платят зарплату с февраля и есть долги по премиальным
09:33 Йео: Тарасенко будут пытаться закрыть, у него будут жёсткие матчи
09:30 «Айлендерс» отправили Хо-Сэнга, Пелека и Джонса в АХЛ
09:15 «Колорадо» – 1-я за 17 лет команда, набравшая менее 50 очков в «регулярке»
09:10 Назаров: вся вертикаль «Нефтехимика» встала на правильный путь
09:00 Тарасенко: игроки «Сент-Луиса» уверены в своих силах и верят друг в друга
09:00 «Оттава»: защитник Карлссон и форвард Смит сыграют в 1-м матче с «Бостоном»
09:00 Мэттьюс нанёс не менее одного броска в каждом из матчей «регулярки»
08:22 Байлсма хотел бы продолжить тренировать «Баффало»
08:00 Тэллон: «Флорида» выучила несколько непростых уроков
07:57 Анисимов: «Магнитка» и СКА сыграли аккуратнее, поняли цену удалениям
07:17 Стэмкос: летом у меня вообще не будет выходных, буду готовиться к сезону
03:48 «Лос-Анджелес» уволил главного тренера Саттера и генменеджера Ломбарди
00:56 Таварес: я готов начать переговоры с «Айлендерс» по новому контракту
00:48 «Ванкувер» отправил Николая Голдобина в АХЛ
00:43 Виньо: Жюльен мне задолжал за седьмой матч финала Кубка Стэнли в 2011 году
10 апреля 2017, понедельник
23:52 Шихэн: последний гол на «Джо-Луис Арене» — это память на всю жизнь
23:33 Стэмкос: я потерял 7 килограммов, пока был на костылях, пришлось начинать с нуля
23:19 Черри: «Торонто» надо выиграть один матч, и сезон «Кэпиталз» может уйти насмарку
22:51 «Тампа» рассчитывает заключить новые контракты с Друеном, Палатом и Джонсоном
22:32 Йео: Соботка меня впечатлил, он провёл сильный матч
22:21 Победитель МЧМ-2017 защитник Макэвой заключил контракт с «Бостоном»
21:47 Букмекеры назвали «Чикаго» и «Вашингтон» фаворитами на победу в Кубке Стэнли
21:21 «Реактор» вышел в финал Кубка Харламова, где встретится с «Красной Армией»
21:16 Защитник Зият Пайгин подписал двухлетний контракт с «Эдмонтоном»
21:09 Очаровательная чирлидерша и необычная кепка. Фото с матча «Металлург» — СКА
21:02 Патрик Лайне не сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира — 2017
20:59 Величкин: призываю фанатов СКА больше поддерживать свою команду, они помогут нам
20:49 Защитник «Монреаля» Емелин пропустит первый матч серии плей-офф с «Рейнджерс»
20:35 К. Андерсон, Клефбом и Пойнт — три звезды недели в НХЛ
20:28 Дергачёв: до сих пор не верю, что играю в финале КГ, СКА надо исправлять ошибки
20:28 Широков: СКА знает, в чём добавлять, нас ждут тяжёлые матчи дома
20:26 Барабанов: давно хотел попробовать забросить в стиле «лакросс»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, выиграет Кубок Гагарина?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+