22-23 апреля в Москве пройдёт финал SKODA Junior Ice Hockey Cup
11 апреля 2017, вторник. 12:14.
Хоккей
SKODA при официальной поддержке Федерации хоккея России собирает юных хоккеистов со всей страны, чтобы они смогли продемонстрировать своё мастерство на льду. Финальные игры всероссийского детского турнира по хоккею с шайбой SKODA Junior Ice Hockey Cup пройдут 22-23 апреля.
В пятый раз финал турнира пройдёт в лучшем ледовом дворце России — «ВТБ Ледовый дворец».
В программе мероприятия:
— активности для юных зрителей;
— автограф-сессия от звёзд российского хоккея.
Вход бесплатный, для получения пригласительного билета нужно зарегистрироваться здесь
22-23 апреля в Москве пройдёт финал SKODA Junior Ice Hockey Cup
Фото: SKODA