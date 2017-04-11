Игроки «Сибири» Шалунов, Шумаков и Окулов перейдут в ЦСКА за 410 млн рублей

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА договорился с «Сибирью» о переходе нападающих Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова. Общая сумма трансферов составит около 410 млн рублей.
Официально о переходах будет объявлено после 30 апреля.
Шалунов и Шумаков набрали по 37 очков в регулярном чемпионате КХЛ. Однако Шалунов провёл 49 матчей, а Шумаков — 54. Поэтому Шалунов находится на первой строчке в споре бомбардиров новосибирской команды. Окулов — третий бомбардир «Сибири» с 28 очками.
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