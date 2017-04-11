СКА не смог побить рекорд по гостевым победам подряд со старта плей-офф

СКА проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1:3, 1-1 в серии) во втором матче финала Кубка Гагарина и прервал победную гостевую серию из семи матчей.
Серия началась с первого выездного матча с «Витязем» (6:2) и является повторением рекорда по гостевым победам подряд со старта плей-офф. В прошлом году семь побед подряд на счету ЦСКА. По шесть аналогичных побед в плей-офф чемпионатов России и КХЛ принадлежат новокузнецкому «Металлургу» в 2000 году, «Локомотиву» в 2009-м и «Ак Барсу» в 2010 году.
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