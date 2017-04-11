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Генменеджер «Далласа»: веду переговоры с 3 кандидатами на пост главного тренера

11 апреля 2017, вторник. 13:57. Хоккей
Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал о поиске нового главного тренера команды. Ранее главный тренер команды Линди Раффи был отправлен в отставку. В нынешнем сезоне «Даллас» набрал 79 очков и занял 11-е место в таблице Западной конференции, не попав в плей-офф.

«Я уже начал процесс поиска. Уже разговаривал с некоторыми людьми. Ищу опытного тренера. Но ничего не поменяется кардинально. Было три человека, с которыми я вёл переговоры. Этот список может стать немного больше. Я надеюсь, что подписание контракта произойдёт довольно быстро. Все эти ребята – хорошие тренеры.

Бывший тренер команды вёл нас четыре года. Дважды мы выходили в плей-офф. Он хороший тренер. Мы построили отличные отношения с ним. Он собирается двигаться дальше и получит другую работу. И мы также будем двигаться вперёд», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Даллас Старз
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