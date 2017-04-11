Гомоляко: назначение Зубова в «Сибири» — обдуманный шаг

Чемпион России, бывший вице-президент челябинского «Трактора»прокомментировал назначение Павла Зубова исполняющим обязанности главного тренера «Сибири».«Оценивать шаг руководства «Сибири» я не буду, это не моё дело. А про Павла скажу, что это хороший человек. Знаю, что он прилично работал и прилично помогал Скабелке. Так что я считаю, что его назначение на должность главного тренера — обдуманный шаг. Для того чтобы стать главным тренером, до этого нужно поработать его помощником», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.