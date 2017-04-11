КХЛ проведёт трансляции матчей финальной серии в формате виртуальной реальности

Континентальная хоккейная лига совместно с Prosense и при поддержке Coca-Cola проведёт серию прямых трансляций финальных игр Чемпионата КХЛ в формате виртуальной реальности.Прямая трансляция финальной серии между СКА (Санкт-Петербург) и «Металлургом» (Магнитогорск) в формате 180 и 360 градусов будет организована российской VR-компанией Prosense в соответствии с последними мировыми стандартами трансляций в виртуальной реальности. Зрители смогут увидеть матч сразу на нескольких площадках с трех точек обзора с наиболее выгодных ракурсов с разрешением 4К, что позволит достичь максимального эффекта присутствия и погружения.«Проведение VR-трансляции стало для КХЛ хорошей традицией. После большого интереса со стороны зрителей к трансляции Матча Звезд 2017, мы приняли решение предоставить возможность всем болельщикам хоккея оказаться одновременно с лучшими хоккеистами на арене. Мы рады, что Coca-Cola поддержала нашу инициативу», — сказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.«VR-трансляция финальных матчей чемпионата КХЛ сезона 2016-2017 годов, которые будет проходить в Санкт-Петербурге и Магнитогорске, позволит зрителям, экономя время и деньги на перелетах, оказаться на лучших местах на аренах и почувствовать атмосферу игры», — отметил представитель CEO Prosense Станислав Глухоедов.