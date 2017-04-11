Гуськов: в игре с «Магниткой» СКА оказался на месте московского «Динамо»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом»и СКА, в котором со счётом 3:1 победили хозяева, а также предположил, как будут складываться следующие две встречи между этими командами, которые пройдут в Санкт-Петербурге.
«СКА оказался на месте «Динамо» в серии с москвичами. По игре у них было намного больше бросков и моментов для того, чтобы забить. Они проводили в зоне соперника намного больше времени, чем «Магнитка», но точность бросков предрешила результат. Не всегда выигрывает та команда, у которой преимущество, а выигрывает та, которая больше забивает. «Металлург» забил нужный гол в меньшинстве. Наверно, никто не ожидал, что они забросят в меньшинстве. Подопечные Воробьёва просто героически спасали матч. В конце третьего периода они просто великолепно сыграли в обороне. Всё было чётко, строго, все сыграли по своим местам, придраться было не к чему. Что немаловажно, Кошечкин провёл блестящий матч и в некоторых просто вытаскивал.
Думаю, что петербуржцы понимают, что у них достаточно хорошо получались атаки, но им не хватало завершения. Они будут играть в той же манере. Не думаю, что они кардинально будут что-то менять. Им всего лишь не хватило забитых голов. К тому же, сказалась та досадная ошибка в меньшинстве. По этим причинам и состоялся проигрыш», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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