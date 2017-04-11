«Тотал Восток» стала партнёром ФХР, соглашение подписано на три года

Федерация хоккея России подписала партнёрское соглашение с дочерним предприятием французского концерна Total «Тотал Восток». Соглашение рассчитано на три года. Документ подписали президент ФХР Владислав Третьяк и генеральный директор «Тотал Восток» Фабьен Вуазен.
Согласно условиям соглашения, «Тотал Восток» получила права на использование статусов официального партнёра ФХР и национальной мужской сборной России, совместного логотипа и хоккейной тематики в своих рекламных кампаниях. У компании также будет возможность проводить маркетинговые мероприятия для аудитории хоккейных болельщиков.