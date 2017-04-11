Крикунов: «Магнитка» играет на пределе, очень тяжело будет в Питере

Заслуженный тренер России, главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мнением об игре финалистов Кубка Гагарина – магнитогорском «Металлурге» и СКА (1-1 в серии).
«Лидеры «Магнитки» играют очень много. И раньше так было. В скольких матчах команда победила благодаря своему первому звену. Но я, честно говоря, не знаю, надолго ли их хватит. Посмотрите, как их бьют. Нещадно! Вспомните, как Крис Ли попал. Его толкают спереди, он летит назад и получает ещё и со спины. Долго ли так выдержат ребята?
Есть ли впечатление, что «Магнитка» играет на пределе возможностей? Да, есть. Несмотря на поражение, СКА выглядел очень сильно. Питерцы имеют четыре звена, и все они в атаке выглядят очень здорово, а магнитогорцы ни одним своим их не переигрывают. Очень тяжело «Металлургу» будет в гостях», – цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.
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