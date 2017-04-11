«Йокерит» объявил о расставании с тренером Вирта, он перейдёт в «СЮ»

«Йокерит» на своём официальном сайте объявил о расставании с ассистентом главного тренераСпециалист с нового сезона будет работать с, который ранее возглавил «Салават Юлаев».Вирта работал в тренерском штабе финской команды с 2010 года. В новом сезоне помощниками главного тренера финского клуба Юкки Ялонена останутся Раймо Хелминен, Маркус Кеттерер и Мика Сааринен.По итогам регулярного чемпионата «Йокерит» занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и проиграл ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина в четырёх матчах.