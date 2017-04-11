Генменеджер «Далласа» не знает, удастся ли вернуть Ничушкина

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл признался, что пока не знает, вернётся ли нападающий Валерий Ничушкин из ЦСКА. Контракт 22-летнего хоккеиста с клубом КХЛ рассчитан до конца следующего сезона.
«У Ничушкина ещё год контракта. Я разговаривал со своим агентом. Но я не знаю, есть шанс его вернуть или нет. Никогда не знаешь, чего ждать, когда имеешь дело с Россией. Не знаю, вступит ли в силу решение по Олимпиаде. Мы будем держать связь с представителями Ничушкина и решим, что делать дальше. Сейчас он играет за сборную и попытается попасть на чемпионат мира», — сказал функционер.