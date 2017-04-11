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Майоров: СКА против Зарипова и Мозякина играет в тело, атаки «Магнитки» глохнут

11 апреля 2017, вторник. 16:55. Хоккей
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров выразил мнение, что в первых двух матчах СКА удавалось нейтрализовать лидеров «Магнитки» Даниса Зарипова и Сергея Мозякина. Счёт в финальной серии в настоящее время 1-1.

«Ни Мозякин, ни Зарипов не имеют свободы действий в этой серии. Проявить себя они не могут, так как в быстроте не превосходят, как выяснилось, защитников СКА.

Причём обратите внимание, как мудро действуют «армейцы» против уральских голеодоров. Они не обращают внимания на их финты, а сразу играют в тело! Клюшечкой-то шайбу отобрать у Мозякина не так-то просто. Но питерцы и не собираются это делать, сразу играют в корпус. В результате многие атаки хозяев глохли как раз на нападающих первого звена. А позиционную атаку в зоне соперника «Магнитка» в равных составах вообще ни разу организовать не смогла.

Я не скажу, что там была персональная опека против уральских лидеров. Просто защитники, которые попадали на их смену, играли против них максимально плотно, близко и жёстко. И были моменты, когда у Зарипова и Мозякина попросту сдавали нервы, они фолили в ответ и отправлялись в штрафной бокс», – цитирует Михайлова «Советский спорт».

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Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Борис Майоров
Новости. Хоккей
11 апреля 2017, вторник
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